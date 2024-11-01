·
65
meneos
341
clics
Un guardia civil fuera de servicio denuncia por agresiones al líder de una empresa desokupa canaria
Roberto Cristian Pérez, gerente de Ez Property Solutions, fue detenido por este guardia civil en septiembre por presuntas coacciones y amenazas a agentes del Instituto Armado
etiquetas
desokupa
guardia civil
#1
Veelicus
bien detenido esta, puta gentuza siempre poniendo a sus larvas por delante para dar pena.
5
K
69
#8
Tx4
*
#1
"El gerente de Ez Property Solutions asegura que el agente apareció frente al hospital cuando él y sus trabajadores
estaban esperando a que un compañero saliese de consulta.
"
0
K
7
#2
aPedirAlMetro
*
"Hijo de puta, maricón, te voy a matar, me voy a follar a tu novia, escoria de la sociedad, cagón, ni con el uniforme eres nadie, para no meterte un tiro en la cabeza, chivata, fírmame el papel para matarte, me da igual que seas guardia civil, vamos a mi gimnasio, porque eres guardia si no te hubiéramos pegado, eres un guardia civil amargado, te escacho la cabeza, maricona de mierda, vamos a mi gimnasio a machacarte, vas a los festivales a drogarte, robas a la gente".
2
K
26
#6
comunerodecastilla
Mucho musculo, poco cerebro y luego lloran como todos.
2
K
20
#7
Godoferoz
todo este viene de que unos días antes la guardia civil fue a sacarlos de una casa okupada donde se habían metido por sus cojones, poniéndose chulitos como aqui y siendo el infraser este llevado al cuartelillo, el infraser además se va a presentar a alcalde del municipio de Arona...ahora tiene un par de juicios pendientes porque ni para amenazar sirve y lo hace mientras le graban... click al video para ver cómo le hechan gas pimienta a unos desokupas como si fueran moscos
www.instagram.com/reel/DReVJrMDNvg/?igsh=MXJhcW0xaHY2bGZrdw==
1
K
14
#4
lvalin
Hoy entendimos que los orangutanes también tienen que comer.
La "deskupacion", un negocio como otro cualquiera....
1
K
13
#3
Feliberto
¿Ahora ya se pegan entre ellos?
0
K
10
#5
SeñorMarron
Nazis morenitos... A ver si con estas cosas se dan cuenta las FCSE de que juntarse o blanquear putos nazis te vuelve como un boomerang
0
K
7
#9
Difushion
"Hoy estuve a punto de perder los papeles"
Pues menos mal que no...
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
