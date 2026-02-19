La Guardia Civil extradita desde Venezuela al dueño del ‘criadero de los horrores’ por maltrato animal: 147 perros entre excrementos, con “extrema delgadez” y “enfermedades”

La Guardia Civil ha conseguido la extradición de un criador de perros español que permanecía prófugo desde 2020. El hombre, titular de un criadero en Melgar de Fernamental (Burgos), afronta cargos de maltrato animal y alzamiento de bienes. Su llegada a España está prevista para este jueves, después de que una operación policial internacional lograra detenerlo en Venezuela. El registro del criadero permitió constatar la presencia de perros en condiciones de abandono extremo, algunos con signos de canibalismo, así como animales muertos en bolsas