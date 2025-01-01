edición general
La Guardia Civil evacua a una reportera de 'Fiesta' por el avance de las llamas en Galicia

El fuego que arrasa Galicia desde hace una semana dejó, una vez más, un impactante momento vivido en televisión. Arabella Otero, enviada especial del programa de 'Fiesta', tuvo que ser evacuada por la Guardia Civil después de quedar atrapada en medio de las llamas mientras informaba en directo desde la provincia de Lugo.

etiquetas: fiesta , telecinco , galicia , incendios , guardia civil
comentarios
antesdarle #3 antesdarle
A todos estos imbéciles, que se creen que van a lograr un pulitzer, se les debería multar
2 K 30
#6 Meloncio
#3 A ver...la chavala ha ido donde le han mandado que vaya.
3 K 42
Kasterot #1 Kasterot
Muy buena la de la mascarilla FP1 en un incendio( no solo la reportera, he visto mas imágenes de gente con ellas).

Una mascarilla que solo sirve para impedir la contaminación hacia el exterior, y la gente usándola para lo contrario
0 K 14
#2 Cuchifrito
#1 ¿De donde sacas que solo sirva para eso? Es indudable que al menos te va a filtrar partículas "grandes"
1 K 19
Kasterot #5 Kasterot
#2 Una pandemia y ni nos entereamos para que servian.
Las mascarillas higiénicas están diseñadas principalmente para reducir la propagación de agentes infecciosos desde quien la lleva hacia otras personas, especialmente en contextos comunitarios. A diferencia de las mascarillas FFP (como FFP1, FFP2 o FFP3), no son equipos de protección individual (EPI) ni productos sanitarios.
0 K 14
#7 Poll
#1 Se llama FFP1.
Filtra el 94% de las partículas, y es ideal para trabajos de limpieza, jardinería o para evitar respirar polvos poco tóxicos o polen. No seria el mejor para evitar respirar ceniza.

Lo que se ve en las imágenes no es un FFP1, es una mascarilla quirúrgica que no llega ni a la categoría de EPI, y como dice es para evitar escupir sobre el paciente.

CC: #2
1 K 24
#10 Tiranoc
#2 Un trapo también filtra esas partículas "grandes" pero lo sensato no es trabajar donde existe una atmósfera contaminante, puede ejercer su profesión desde una posición más alejada y segura, sin necesidad de estar expuesta a humos.
0 K 8
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
piriodismo di himbistigación
0 K 11
HAL9K #9 HAL9K
¿Solo a ella? ¿Al cámara lo han dejado allí?
0 K 11
#8 Tiranoc
No veo que haya video pero parece un poco sensacionalista el titular. Debo suponer que la guardia civil marca hasta dónde se puede estar y en vista del progreso del fuego, les diría que se tienen que largar de ahí, con cierta antelación. El titular da a entender que que les han rescatado, cosa que en el artículo no se desarrolla así.
0 K 8
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#8 Titular recomendado: "La Guardia Civil corta el paso a una reportera ..."
0 K 15

