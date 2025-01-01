La Guardia Civil evacua a una reportera de 'Fiesta' por el avance de las llamas en Galicia

El fuego que arrasa Galicia desde hace una semana dejó, una vez más, un impactante momento vivido en televisión. Arabella Otero, enviada especial del programa de 'Fiesta', tuvo que ser evacuada por la Guardia Civil después de quedar atrapada en medio de las llamas mientras informaba en directo desde la provincia de Lugo.
Una mascarilla que solo sirve para impedir la contaminación hacia el exterior, y la gente usándola para lo contrario
Las mascarillas higiénicas están diseñadas principalmente para reducir la propagación de agentes infecciosos desde quien la lleva hacia otras personas, especialmente en contextos comunitarios. A diferencia de las mascarillas FFP (como FFP1, FFP2 o FFP3), no son equipos de protección individual (EPI) ni productos sanitarios.
Filtra el 94% de las partículas, y es ideal para trabajos de limpieza, jardinería o para evitar respirar polvos poco tóxicos o polen. No seria el mejor para evitar respirar ceniza.
Lo que se ve en las imágenes no es un FFP1, es una mascarilla quirúrgica que no llega ni a la categoría de EPI, y como dice es para evitar escupir sobre el paciente.
CC: #2