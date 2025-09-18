La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles

Los promotores utilizan el pretexto de "proteger" a los vecinos contra okupas y delincuentes para organizarse y ponen en el punto de mira a inmigrantes. Los participantes se reúnen por la noche en la Plaça Vicent Ribes para organizar estas patrullas que después salen a recorrer las calles de Turís por barrios, en función del lugar de residencia de sus integrantes.