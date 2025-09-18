La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles

Los promotores utilizan el pretexto de "proteger" a los vecinos contra okupas y delincuentes para organizarse y ponen en el punto de mira a inmigrantes. Los participantes se reúnen por la noche en la Plaça Vicent Ribes para organizar estas patrullas que después salen a recorrer las calles de Turís por barrios, en función del lugar de residencia de sus integrantes.
| etiquetas: turis , guardia , civil , patrullas
¡Farlopa para todos!, seguro chillan cuando van a amenazar a alguno que parezca de fuera.
Los promotores no dan la cara porque saben bien que si lo hicieran, a los dos días estaban delante de un juez acusados de delitos de odio y como corresponsables de los delitos que cometan las turbas, lo cual supone bastantes años de cárcel seguramente.
La gente que convoca esto por internet, nunca da la cara. Ya ha pasado otras veces.
Pero claro, esa gente tiene a la policía de su lado, y es la que decide si te da la plaza de aparcamiento para minusvalidos o el vado, y la que elige cuánto pagas de IBI, y la que elige o no a tu empresa para que organice las fiestas del pueblo, y la que se va de cenas y putas con tu jefe...
Mejor el moro, el negro o el sudaca; que esos no tienen apoyo de nadie porque están solos, y como nos toquen un pelo, se les cae todo.