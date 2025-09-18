edición general
La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles

Los promotores utilizan el pretexto de "proteger" a los vecinos contra okupas y delincuentes para organizarse y ponen en el punto de mira a inmigrantes. Los participantes se reúnen por la noche en la Plaça Vicent Ribes para organizar estas patrullas que después salen a recorrer las calles de Turís por barrios, en función del lugar de residencia de sus integrantes.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pues mira al final ha tenido el resultado de que este mas presente la policia
frg #3 frg
Miedito me dan esos "justicieros".

¡Farlopa para todos!, seguro chillan cuando van a amenazar a alguno que parezca de fuera.
#4 diablos_maiq
¿Llevan camisas azules o negras?
#7 Toponotomalasuerte
Hay que parar a estos hijos de puta ya y como sea. Esto se está desmadrado y no va a acabar bien.
#8 guillersk
Solo el pueblo salva al pueblo
#5 cunaxa
Esto de que venga gente de fuera a pedir que los vecinos se conviertan en unos delincuentes ya lo hemos visto.

Los promotores no dan la cara porque saben bien que si lo hicieran, a los dos días estaban delante de un juez acusados de delitos de odio y como corresponsables de los delitos que cometan las turbas, lo cual supone bastantes años de cárcel seguramente.

La gente que convoca esto por internet, nunca da la cara. Ya ha pasado otras veces.
Andreham #6 Andreham *
Si quieren proteger a sus vecinos, sólo tienen que acercarse al ayuntamiento y abrir cajones.

Pero claro, esa gente tiene a la policía de su lado, y es la que decide si te da la plaza de aparcamiento para minusvalidos o el vado, y la que elige cuánto pagas de IBI, y la que elige o no a tu empresa para que organice las fiestas del pueblo, y la que se va de cenas y putas con tu jefe...

Mejor el moro, el negro o el sudaca; que esos no tienen apoyo de nadie porque están solos, y como nos toquen un pelo, se les cae todo.
Veo #2 Veo
Ya está aquí, la cacería.
