El Guadalquivir entra en Tocina por La Playita y obliga a desalojar una residencia de mayores por precaución

La borrasca Marta ha decidido competir de tú a tú con Leonardo y la provincia de Sevilla vuelve a estar bajo la amenaza de inundaciones en varios núcleos urbanos. En el de Tocina, de hecho, ya no es sólo una amenaza sino que se ha convertido en realidad. Lenguas de agua marrón procedentes del Guadalquivir estado entrando ya en el barrio de San Antonio, que siempre es víctima de las riadas, y casi han cubierto del todo el campo de ciruelos que precede al barrio de la Soledad. Allí está la residencia.