Grupos israelíes desarrollan en España plantas de renovables con una potencia superior a tres nucleares

Hay dos empresas señaladas por lucrarse con la ocupación ilegal de Gaza, una de ellas, socia del yerno de Trump; en otra es consejero un exmilitar “consultor” del Ejército israelí; y otra pertenece a un magnate que ha comparado a España con Hamás. En pleno genocidio en Gaza, con más de 63.500 gazatíes asesinados por Israel desde octubre de 2023, este verano ha estado en el foco Enlight, cotizada en Tel Aviv y el Nasdaq estadounidense y dueña del macrocomplejo Gecama (Generación Eólica de Castilla-La Mancha), el mayor parque eólico en España.