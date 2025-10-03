Grupos 'incel', gancho para jóvenes vulnerables que los ponen en riesgo

El primero es alimentar discursos cargados de violencia en contra de las mujeres y en contra de otros hombres que perciben como diferentes o superiores. “Difunden ideas sobre una jerarquía en donde los hombres deberíamos valer más que las mujeres, donde las mujeres les deben a los hombres atracción erótico-afectiva, es el sustento de estos discursos”, señala en entrevista con Expansión Política.