Grupos afines a Vox buscan arrastrar a los asistentes a la protesta del PP hasta la sede del PSOE

<Accesible en modo lectura> Vox se ha desmarcado de la manifestación contra el Gobierno convocada este domingo en Madrid por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, bajo el lema ¿Mafia o democracia?, que la portavoz del grupo ultra en el Congreso, Pepa Millán, ha calificado de “tomadura de pelo”. Sin embargo, organizaciones afines a Vox, como su marca juvenil Revuelta o el lobby ultracatólico Hazte Oír, han convocado una manifestación para el mismo día con el eslogan Todos a una contra la organización criminal.

valandildeandunie #2 valandildeandunie
Perro fumándose otro puro en Moncloa viendo cómo sus tontos útiles, bueno, no, son bastante inútiles, le hacen el trabajo sucio xD
Andreham #1 Andreham
Pero, ¡cómo! ¿Una manifestación contra el gobierno? ¿Cuando gobierna la izquierda? ¿En esta dictadura comunista?

Bueno, yo tengo claro que hay mani porque gobierna la derecha, así que el primer punto no cuenta, pero el segundo sí :-D
