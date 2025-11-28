Grupos afines a Vox buscan arrastrar a los asistentes a la protesta del PP hasta la sede del PSOE

<Accesible en modo lectura> Vox se ha desmarcado de la manifestación contra el Gobierno convocada este domingo en Madrid por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, bajo el lema ¿Mafia o democracia?, que la portavoz del grupo ultra en el Congreso, Pepa Millán, ha calificado de “tomadura de pelo”. Sin embargo, organizaciones afines a Vox, como su marca juvenil Revuelta o el lobby ultracatólico Hazte Oír, han convocado una manifestación para el mismo día con el eslogan Todos a una contra la organización criminal.