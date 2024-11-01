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Un grupo vinculado a Al Qaeda mata al ministro de Defensa de Malí en un ataque contra su residencia

Un grupo vinculado a Al Qaeda mata al ministro de Defensa de Malí en un ataque contra su residencia

¿Qué ha pasado?: Según informa la cadena francesa 'RFI', Sadio Camara ha fallecido después de un ataque contra su residencia en la base militar de Kati, en las afueras de Bamako.

| etiquetas: al qaeda , mali
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6 comentarios
10 2 0 K 149 actualidad
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
La CIA que viene siendo
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 han sio los sio
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millanin #6 millanin
#2 Los franceses que echan de menos expoliar África.
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JackNorte #1 JackNorte
El Al Qaeda malo no como la del presidente de Siria xD
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Connect #3 Connect
Llega la temporada de golpes de estado en Africa
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#5 pozz *
Este fue el que diseño el plan de expulsar a occidente y acercarse a Putin... en fin, la dictadura en Mali esta disfrutando lo que es tener a Rusia de aliado.

De momento, los mercenarios nazis rusos en Kidal los han dejado completamente tirados, negociando con los terroristas el poder salir por patas de ese cerco.
x.com/bellumartis/status/2048406844113104932
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menéame