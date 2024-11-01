Un grupo ultra pinta de rojigualda las gradas de un parque de Madrid y vuelven a ser republicanas una semana después

Guerra de banderas en un parque de Aluche. El graderío de la zona verde de Las Cruces, situado entre los distritos de Carabanchel y Latina, ha ido mutando de color en los últimos meses pese a los esfuerzos del Ayuntamiento de Madrid por mantenerlo neutral, fruto de diferentes intervenciones nocturnas. Como parte de una tradición popular que data de hace más de una década, las gradas han mantenido durante muchos años los colores rojo, amarillo y morado como recuerdo a la enseña oficial española durante los periodos republicanos.