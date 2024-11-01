El grupo TeamPCP compromete LiteLLM con un ladrón de credenciales en PyPI, 70 repositorios expuestos [ENG]

TeamPCP publicó dos versiones maliciosas de LiteLLM en PyPI (1.82.7 y 1.82.8) que contienen un programa espía .pth que se ejecuta cada vez que se inicia Python, sin necesidad de importarlo. Utilizando una cuenta de GitHub comprometida, el atacante bloqueó la divulgación pública de seguridad, atacó 15 repositorios de organizaciones, eliminó 182 repositorios personales e hizo públicos 70 repositorios privados de BerriAI mediante un ataque automatizado. Los 3 softwares afectados actualmente son Trivy (Aqua), KICS (Checkmarx), y LiteLLM (BerriAI).