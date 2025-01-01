Un grupo de empresarios mexicanos pide que las semanas de 40 horas sean sin pausas: ven "inviable" descansar, para las empresas

México tiene una jornada laboral de 48 horas y un problema de exigencia al presentismo que lleva a muchas personas a echar muchas más que estas horas. Ahora el Gobierno de México se pone serio para lograr llegar a implementar una jornada laboral de 40 horas como tantos otros países. Un grupo de empresarios reclama que, en ese caso, sea sin descansos. No hay que olvidar que cuando en España se ha ido subiendo el salario mínimo, los empresarios alertaron cómo se iban a arruinar muchas empresas... y en cambio se ha reducido el paro.
| etiquetas: empresarios , méxico , jornada laboral , explotación laboral , sheinbaum
Pd: Ya. Quieren decir sin contar las pausas para el café o la comida
Camaradas, compañeros trabajadores, no seáis padefos y levantáos contra los negreros del siglo XXI: ¡haced valer vuestros derechos!
Yo como analista-programador creo que a partir de las 5-6 horas haces más cagadas que aciertos
Los de Genbeta exagerando y mintiendo, vaya una novedad.