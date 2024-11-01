El grupo CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, llevará a cabo otro proyecto para el suministro de munición de gran calibre

El grupo CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, ejecutará un nuevo proyecto de relevancia en el suministro de munición de gran calibre. Con financiación aportada por un país de Europa Occidental, la compañía entregará munición de artillería de 155 mm de largo alcance, el estándar empleado por los ejércitos de la OTAN, a un cliente europeo. El contrato alcanza un valor cercano a los 250 millones de euros y contempla entregas a lo largo de diez meses.