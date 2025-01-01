edición general
Un grupo de críticos de ERC pide a la dirección del partido una consulta interna sobre retirar el apoyo a Illa

En un comunicado titulado ‘No a Illa’ recogido por Europa Press, el colectivo ha criticado “los incumplimientos del acuerdo” de investidura por parte de los socialistas, sobre todo en materia de soberanía fiscal y de resolución del conflicto político.

Yoryo #1 Yoryo
Mejor que se lo hubiesen pensado durante la investidura, habría ahorrado mucha vergüenza ajena a ERC
Jaime131 #3 Jaime131
Ojo, que retirar el apoyo podría suponer pérdida de poltronas.
Lorips_ #2 Lorips_
¿Ahora?

Ahora que les den. Aguantaran hasta el final de la legislatura de Illa y de Pedro porque cobrar es lo más importante. Harán numerito y luego a volver a ser la filial el psoe.

Adiós ERC,

Hola Sílvia Orriols
