Grupo armado asesina a 22 civiles en un ataque contra una aldea en Níger

Los agresores abrieron fuego contra un grupo de aldeanos que participaban en una ceremonia de bautizo. El ataque se produce apenas seis días después de una emboscada en la que murieron catorce soldados nigerinos cuando perseguían a un grupo de hombres armados. En este país del Sahel, gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista, operan grupos terroristas leales a Al Qaeda y al Estado Islámico, que perpetran ataques frecuentes contra las fuerzas de seguridad y la población civil