Un grupo de académicas cuestiona la validez metodológica de la encuesta sobre prostitución de Igualdad

Voces por los Derechos señala sesgos ideológicos en el diseño de la encuesta. En septiembre de 2024, este grupo de investigadoras y trabajadoras sexuales organizadas ya señaló una macroencuestra sobre trata y explotación sexual por su falta de rigurosidad. Problemas de definición conceptual, sesgos en el diseño del cuestionario y una fuerte carga ideológica que condiciona la interpretación de los resultados. Son los problemas que Voces Feministas por los Derechos, una red que integran académicas y trabajadoras sexuales activistas de diferentes.

Fedorito #1 Fedorito
Cualquier encuesta encargada por el Ministerio de la Mujer siempre tendrá un sesgo ideológico, no se de que se sorprenden.
#2 silzul
Como sigan raspando un poco se darán cuenta de la escasa rigurosidad académica/científica de cualquier cosa asociado al campo de "gender studies"
