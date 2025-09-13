edición general
¿Es un Groyper el asesino de Charlie Kirk?

El movimiento groyper surge en torno a Nick Fuentes, un activista, influencer y comentarista político nacionalista blanco de extrema derecha. Los groypers operan en internet como ciberactivistas y trolls, usando tácticas provocadoras tanto en redes sociales como en eventos públicos y enfrentan a figuras conservadoras que consideran demasiado moderadas. Defienden posiciones antisemitas, homofóbicas y contrarias al feminismo, a los derechos LGBTI y al globalismo.

Vienen a ser el kukuxklan sin caretas.
Desde luego la sociedad norteamericana es una catástrofe humana.
Ya lo dije antes, poco después del asesinato. Tiene toda la pinta de ser un "black pill" (píldora negra) seguidor de Nick Fuentes... nazis aun más nazis que los nazis. Cristofascistas norteamericanos que son tan ultranacionalistas que su fascismo choca incluso con los sionazis. Incels que odian a los gays, pero a la vez son tan-rechazados-por y que rechazan-tanto-a las mujeres, que empujan a otros "black pill" a feminizarse para poder tener relaciones sexuales...

En fin, lo más oscuro de internet y la extremización fascista.
#1 empujan a otros "black pill" a feminizarse para poder tener relaciones sexuales... ¡Pero sin mariconeo!
