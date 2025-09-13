¿Es un Groyper el asesino de Charlie Kirk?

El movimiento groyper surge en torno a Nick Fuentes, un activista, influencer y comentarista político nacionalista blanco de extrema derecha. Los groypers operan en internet como ciberactivistas y trolls, usando tácticas provocadoras tanto en redes sociales como en eventos públicos y enfrentan a figuras conservadoras que consideran demasiado moderadas. Defienden posiciones antisemitas, homofóbicas y contrarias al feminismo, a los derechos LGBTI y al globalismo.
| etiquetas: groyper , charlie kirk
Desde luego la sociedad norteamericana es una catástrofe humana.
En fin, lo más oscuro de internet y la extremización fascista.