Grietas y boñigas en la Pirámide de los Italianos, el monumento fascista que Vox se empeñó en proteger en Castilla y León
La Junta nombró al conjunto, situado en el Valle de Valdebezana, Bien de Interés Cultural, pero se mantiene desatendido y vallado
#1
Dene
Edificacíon peligrosa y donde es facil que haya un accidente...
Dinamita es lo que necesita ese adefesio, que jode un paisaje precioso..
Las vacas ya marcan el camino
4
K
44
#2
Lusco2
#1
Pero la factura de la dinamita se la pasamos a Italia o no?
0
K
7
