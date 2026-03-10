edición general
5 meneos
131 clics

Grietas y boñigas en la Pirámide de los Italianos, el monumento fascista que Vox se empeñó en proteger en Castilla y León

La Junta nombró al conjunto, situado en el Valle de Valdebezana, Bien de Interés Cultural, pero se mantiene desatendido y vallado

| etiquetas: «ultras» , «fascistas»
4 1 1 K 35 actualidad
2 comentarios
4 1 1 K 35 actualidad
Dene #1 Dene
Edificacíon peligrosa y donde es facil que haya un accidente...
Dinamita es lo que necesita ese adefesio, que jode un paisaje precioso..
Las vacas ya marcan el camino
4 K 44
#2 Lusco2
#1 Pero la factura de la dinamita se la pasamos a Italia o no?
0 K 7

menéame