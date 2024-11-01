Greta Thunberg abandona la dirección de la Flotilla de Gaza "por decisión propia", aunque continuará como organizadora

La activista sueca Greta Thunberg ha abandonado el comité de dirección de la Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza "por decisión propia", según han confirmado a 20minutos fuentes presentes en la travesía. La noticia, adelantada por medios italianos, se da a conocer cuando los barcos se encuentran atracados en el puerto de Sicilia a la espera de que mejore el tiempo y puedan continuar su viaje a Gaza, algo que prevén hacer este viernes.
