Greta Thunberg abandona la dirección de la Flotilla de Gaza "por decisión propia", aunque continuará como organizadora

La activista sueca Greta Thunberg ha abandonado el comité de dirección de la Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza "por decisión propia", según han confirmado a 20minutos fuentes presentes en la travesía. La noticia, adelantada por medios italianos, se da a conocer cuando los barcos se encuentran atracados en el puerto de Sicilia a la espera de que mejore el tiempo y puedan continuar su viaje a Gaza, algo que prevén hacer este viernes.

14 comentarios
ChatGPT #2 ChatGPT
lo que me flipa de la noticia es que aún andan por Sicilia xD
#5 Deperdidos
#2 Hay previsión de temporal en Grecia con olas de 4 metros. Pero si tanta gracia te hace puedes afrontarlo tú y luego jugártela frente al ejército fascista como lo harán ellos.
#8 alamajar
#5 debe de ser la superioridad maldad de la derecha
#14 akyrna
#5 Son unos héroes.
#6 alamajar
El humor inteligente
#1 #2 #3 #4
Pertinax #9 Pertinax
#6 Lo mío no era ningún chiste.
#11 alamajar
#9 peor me lo pones
Pertinax #1 Pertinax *
No salía en las suficientes fotos.
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 con lo bien que sale siempre  media
cosmonauta #12 cosmonauta *
Francamente, no me extraña que se baje del barco.

Ya me llamó la atención cuando me enteré que en Túnez dormían en un hotel y eso en una Colau vale, pero Thumberg es mucho más activista
#7 Leon_Bocanegra
Hombre, la flotilla. Si metiesen en España esos barcos, flotaban con la bilis que echa la derechusma nada más verla.
#4 Juanjolo
La flotilla tour
