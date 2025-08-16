Greenpeace se sube a una plataforma gasística de Shell e instala una obra de Anish Kapoor

Greenpeace ha instalado en una plataforma gasística de la multinacional Shell en el mar del Norte una obra del artista Anish Kapoor para denunciar el impacto de los combustibles fósiles en el clima. Sobre la plataforma gasista jefe de la multinacional Shell, a 72 kilómetros de la costa de Norfolk, siete escaladores expertos han desplegado una obra monumental del británico Anish Kapoor. La pieza titulada “Masacrado” es la primera que se instala en una estructura de extracción activa en alta mar.