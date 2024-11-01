edición general
28 meneos
45 clics
Grecia, en huelga general contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas diarias: “No lo soportamos más”

Grecia, en huelga general contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas diarias: “No lo soportamos más”

Grecia vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del país para exigir al Gobierno conservador que retire un proyecto de ley para ampliar la jornada laboral hasta 13 horas diarias.

| etiquetas: grecia , huelga general , jornada laboral
23 5 0 K 201 actualidad
19 comentarios
23 5 0 K 201 actualidad
Comentarios destacados:    
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Cada vez que leo 'conservador' en una noticia es porque han hecho alguna putada.
2 K 45
#12 blacar
13 horas?!?!?!? ... pero que COJONES!!!!

13 putas horas?!?!? ... estan mal de la cabeza??!?!
3 K 34
otama #18 otama
#12 bueno, poco más de media jornada...
0 K 9
#14 estreñido *
Bueno, no será muy diferente de lo que vendrá en un par de años aquí.

En este momento los griegos ya pueden ser obligados a trabajar 48 horas a la semana por su empleador, es decir 6 días, a cambio de un misero 40% adicional de retribución del día trabajado (un currito que cobra 100 euros día pasara de cobrar 500 a 640 trabajando una jornada más, es decir una subida de menos de 1 euro la hora 12,5 -> 13.33). Esto es similar pero en una sola jornada.

Y con esto intentan paliar la falta de…   » ver todo el comentario
2 K 27
#1 Zamarro
Grandes GESTORES
2 K 27
calde #9 calde *
#4 #1 Pero por qué coño se empeñan en votar a la derecha! Si son los de la misma ideología que ya les jodió en 2008!

Igual que los brasileños con Bolsonaro, los argentinos con Milei, España con M. Rajoy, Francia con Macron, Trump en EEUU, ... Cuantas veces tienen que ver el fracaso para darse cuenta estos fachapobres???

:shit:
10 K 123
ezbirro #15 ezbirro
#9 Es su estrategia básica, meter mierda en la cabeza al personal hasta que vota con los ojos tapados para que les dejen en paz y orden, pero resulta que son el caos.
2 K 25
#5 lordban
No sé si las 13 horas son necesarias o no para levantar el país, lo que sí sé es que hay toda una serie de políticos que dejaron el país en la ruina y que no han pagado por sus crímenes.
1 K 14
calde #6 calde
#5 Sí, los políticos de Alemania, Holanda, ...
2 K 23
#7 lordban
#6 No, los de Grecia que la llevaron a la bancarrota. Que el resto de Europa no sea digna y apalee al árbol caído es otro tema.
1 K 18
calde #10 calde
#7 Lo es todo. En Europa tenemos moneda única, por tanto parte de la soberanía está compartida: la moneda. Y no les permitieron usar esa soberanía.

En cambio mira en 2021, cómo cambió la cosa.
0 K 11
#11 lordban
#10 No te quito la razón, el tema es que lo primero que hay que hacer es dejar de premiar que los politicos electos del país mientan, si el país no tiene dinero o si ceder la moneda no está siendo rentable tienen que decirlo y adaptar la gobernanza, no mentir y ocultar, y no pegarle una patada pa lante al problema para ganar las siguientes elecciones.
0 K 6
calde #13 calde
#11 lo que dices me suena a meter a todos en el mismo saco.
0 K 11
#16 estreñido
#6 En este caso fueron los políticos griegos que falsearon las cuentas de su país. Aunque las medidas fueron durísimas y se podría haber hecho otra cosa para ayudarles en su momento... sin la UE y sin el Euro Grecia habría sufrido algo mucho peor que la crisis del 2001 argentina. Probablemente hubiera terminado siendo un estado fallido donde hubieran colapsado todas las instituciones estatales.
0 K 11
ostiayajoder #19 ostiayajoder
#16 Y ahora, sin embargo....

xD

No, en serio, te tienes q inventar la paja de que hubiera colapsado el estado (peru tiene estado, a ver si me entiendes...) pq lo de ese pais es injustificable....

La basura de politica economica de la derecha les ha arrastrado por el fango 15 años....

El no hacer una quita de la deuda les ha costado 15 años por ahora.... casi una generacion entera...

No veo q hacer quita de la deuda hubiera sido peor...
0 K 8
#4 BurraPeideira_
Los fachapobres ya tienen otro líder al que adorar.
0 K 12
Esku #3 Esku
Poco mas de media jornada.
0 K 9
Solucionaria #2 Solucionaria
Lo increíble es que a pesar de todos esos esfuerzos, la riqueza nacional sigue cayendo
0 K 6
ostiayajoder #17 ostiayajoder
#2 Igual es lo previsible...

Si tu objetivo es competir con India... te conviertes en India
1 K 16

menéame