Grecia, en huelga general contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas diarias: “No lo soportamos más”

Grecia vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del país para exigir al Gobierno conservador que retire un proyecto de ley para ampliar la jornada laboral hasta 13 horas diarias.
| etiquetas: grecia , huelga general , jornada laboral
13 putas horas?!?!? ... estan mal de la cabeza??!?!
En este momento los griegos ya pueden ser obligados a trabajar 48 horas a la semana por su empleador, es decir 6 días, a cambio de un misero 40% adicional de retribución del día trabajado (un currito que cobra 100 euros día pasara de cobrar 500 a 640 trabajando una jornada más, es decir una subida de menos de 1 euro la hora 12,5 -> 13.33). Esto es similar pero en una sola jornada.
Y con esto intentan paliar la falta de… » ver todo el comentario
Igual que los brasileños con Bolsonaro, los argentinos con Milei, España con M. Rajoy, Francia con Macron, Trump en EEUU, ... Cuantas veces tienen que ver el fracaso para darse cuenta estos fachapobres???
En cambio mira en 2021, cómo cambió la cosa.
No, en serio, te tienes q inventar la paja de que hubiera colapsado el estado (peru tiene estado, a ver si me entiendes...) pq lo de ese pais es injustificable....
La basura de politica economica de la derecha les ha arrastrado por el fango 15 años....
El no hacer una quita de la deuda les ha costado 15 años por ahora.... casi una generacion entera...
No veo q hacer quita de la deuda hubiera sido peor...
Si tu objetivo es competir con India... te conviertes en India