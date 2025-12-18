Grecia ha repudiado la Convención de Ginebra y es solo un síntoma de lo que va a pasar con el asilo en la UE

El ministro griego afirmaba haber leído el artículo y se mostraba de acuerdo en que "efectivamente, la Convención de Ginebra servía para abordar problemas de la década de 1950, pero no la cuestión de los flujos masivos [de migración] en 2025".
La inmigración no es mala pero el problema es que no hay ni el más mínimo interés en adaptarse y luego nos extrañamos que la gente vote partidos anti inmigración.
La inmigración ilegal es un problema, y muy serio, pero parece ser que decir esto te marca para algunas personas como racista, clasistas o lo que sea.
Es mejor meter la cabeza en un agujero y ser feliz. Luego sube VOX como la espuma, pero es culpa de otros...
La diferencia NO es de etnia, es económica y los ingleses o alemanes si que hacen algo para que el resto seamos más pobres, subir el precio de la vivienda a través de los pisos para turistas, encarecer el precio de los bares e incluso de la alimentación, provocar que los comercios tradicionales desaparezcan en pos de cosas pijas absurdas que tienen precios exorbitados, estropear… » ver todo el comentario
Hoy miles de personas recorren miles de kilómetros a través de decenas de países para alcanzar un territorio considerado "seguro", y los demás Estados europeos se limitan a ofrecer fondos… » ver todo el comentario
Así que sorpresas ninguna, y todavía quedan guardacostas griegos por empurar tras hundir, literalmente, el Pylos y asesinar a más de 600 personas con su xenofobia/inutilidad