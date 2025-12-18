edición general
Grecia ha repudiado la Convención de Ginebra y es solo un síntoma de lo que va a pasar con el asilo en la UE

Grecia ha repudiado la Convención de Ginebra y es solo un síntoma de lo que va a pasar con el asilo en la UE

El ministro griego afirmaba haber leído el artículo y se mostraba de acuerdo en que "efectivamente, la Convención de Ginebra servía para abordar problemas de la década de 1950, pero no la cuestión de los flujos masivos [de migración] en 2025".

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Que mundo más bonito estamos viendo venir
2
#3 Almirantecaraculo
#1 saldremos mejores dijeron, pero no cuando.
0
#2 argonitran
Paseas por mi ciudad y parece una ciudad marroquí con un barrio latino.
La inmigración no es mala pero el problema es que no hay ni el más mínimo interés en adaptarse y luego nos extrañamos que la gente vote partidos anti inmigración.
6
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 No se seas racista. Debemos ocultar los problemas reales por un bien común. Nuestras pensiones.
2
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 #4 lo raro es que en estos casos nadie suele mencionar a los ingleses y alemanes que inundan barrios de nuestro país y tienen sus negocios y costumbres
4
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#5 ¿Ves muchos ingleses y alemanes detenidos? ¿Cuantos delitos cometen?

La inmigración ilegal es un problema, y muy serio, pero parece ser que decir esto te marca para algunas personas como racista, clasistas o lo que sea.

Es mejor meter la cabeza en un agujero y ser feliz. Luego sube VOX como la espuma, pero es culpa de otros...
4
WcPC #13 WcPC *
#8 Lo que veo es igual % de gente pobre cometiendo delitos sin importa de donde sea o su color de piel.
La diferencia NO es de etnia, es económica y los ingleses o alemanes si que hacen algo para que el resto seamos más pobres, subir el precio de la vivienda a través de los pisos para turistas, encarecer el precio de los bares e incluso de la alimentación, provocar que los comercios tradicionales desaparezcan en pos de cosas pijas absurdas que tienen precios exorbitados, estropear…   » ver todo el comentario
0
Andreham #7 Andreham
#2 Quién va a querer adaptarse si la gente les considera moros, latinos y chusma; y el primer y tercer partido más votado hacen campaña para convertirlos en el enemigo número uno del país?
2
#11 Vamohacalmano
#7 La gente les considera chusma porque se comportan como chusma, y se comportan como chusma porque no cambian sus costumbres por las nuestras ergo...no se adaptan. Es al revés.
1
placeres #10 placeres *
Cuando una convención se crea con buenas intenciones, en un mundo idealizado donde tras la guerra mundial, solo habría unos pocos refugiados privilegiados que cruzasen las fronteras en avión, mientras los más pobres se quedarían cerca en el país vecino, la realidad ha hecho que sea papel mojado.

Hoy miles de personas recorren miles de kilómetros a través de decenas de países para alcanzar un territorio considerado "seguro", y los demás Estados europeos se limitan a ofrecer fondos…   » ver todo el comentario
2
Dragstat #12 Dragstat
El titular está genial viendo el doble sentido de la palabra asilo.
0
silvano.jorge #9 silvano.jorge
Directos a la tercera guerra mundial, y volveremos a estar del lado de los nazis.
0
#6 amusgada
A vé, el gobienno de Nea Demokratia con Mitsosakis al frente ya se dedicó a realizar auténticas razzias en inmuebles abandonados/okupados donde se autogestionaban familias enteras de refugiados afganos, sirios... y los envió a campos de concentración como Moria, luego les denegó derechos sanitarios, la escolarización infantil y esas cosillas de ná tan "antiguas" como los más básicos derechos humanos.

Así que sorpresas ninguna, y todavía quedan guardacostas griegos por empurar tras hundir, literalmente, el Pylos y asesinar a más de 600 personas con su xenofobia/inutilidad
0

