Grecia envía fragatas y cazas a Chipre tras el ataque de un dron iraní a base británica

El Gobierno griego ha anunciado este lunes que envía dos fragatas de guerra y dos cazas F-16 a Chipre para «contribuir de todas las formas posibles» a la defensa de la isla.

