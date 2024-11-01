Grecia castiga la «estancia ilegal» en el país con penas de hasta 5 años de cárcel

El Parlamento de Grecia aprobó este miércoles una ley que endurece la política migratoria al introducir penas de prisión de hasta 5 años por «estancia ilegal», eliminar la posibilidad de regularización tras 7 años de residencia y facilitar las deportaciones forzosas de solicitantes de asilo rechazados. Introduce la penalización de la «estancia ilegal» en el país con penas de prisión de 2 a 5 años y una multa mínima de 5.000 euros. La normativa ha entrado de forma inmediata en vigor tras ser publicado en la gaceta oficial.