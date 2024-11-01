edición general
Grecia acusa al Museo Británico de "indiferencia provocadora" por celebrar una gala entre los mármoles del Partenón

El evento en el que se celebró la “Pink Ball” fue concebido como una versión londinense del Met Gala, con temática inspirada en la luz y los colores de la India

grecia , reino unido , museo británico , partenón de atenas
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Para no ofender a nadie, tendrían que hacerlo en el vestíbulo xD
