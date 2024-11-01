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Graves disturbios en un remoto pueblo aborigen de Australia [Eng]  

Alice springs, una remota población aborigen del interior de Australia, se ha levantado enfurecida contra las autoridades al rescatar éstas al asesino de una niña aborigen de 5 años que estaba siendo linchado por la población. El agresor fue evacuado al hospital local que también fue asaltado por la masa enfurecida que destruyó coches de emergencias mientras era repelida por la policía. El agresor fue trasladado finalmente a Darwin por su seguridad mientras la familia de la víctima llamaba a la calma y a dejar que la justicia siga su camino.

| etiquetas: alice springs , australia , kumanjayi little baby
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1 comentarios
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Polarin #1 Polarin
Alice Springs esta en el medio de la nada en el desierto Australiano, de los primeros sitios que me vi cuando salio Google Earth.

El problema aqui es que se lo querian cargar sin juicio.
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menéame