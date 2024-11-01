Graves disturbios en un remoto pueblo aborigen de Australia [Eng]  

Alice springs, una remota población aborigen del interior de Australia, se ha levantado enfurecida contra las autoridades al rescatar éstas al asesino de una niña aborigen de 5 años que estaba siendo linchado por la población. El agresor fue evacuado al hospital local que también fue asaltado por la masa enfurecida que destruyó coches de emergencias mientras era repelida por la policía. El agresor fue trasladado finalmente a Darwin por su seguridad mientras la familia de la víctima llamaba a la calma y a dejar que la justicia siga su camino.