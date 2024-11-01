edición general
Grave incidente en Bruselas: un Airbus A320neo de SAS inicia por error su carrera de despegue por una calle de rodaje

En la noche de este jueves 5 de febrero, un Airbus A320neo de Scandinavian Airlines (SAS) protagonizó un incidente en el Aeropuerto de Bruselas, al iniciar por error su carrera de despegue en una calle de rodaje paralela, en lugar de la pista asignada. El vuelo involucrado fue el SK2590, con destino Copenhague. El evento ocurrió alrededor de las 22:03 hora local, cuando la aeronave ya había recibido autorización de despegue desde la pista 07R.

| etiquetas: aeropuerto , bruselas , despegue , calle de rodaje
ansiet #2 ansiet
Madre mia del consuelo bendito...pa habernos matao...:wall: :wall:
3 K 42
sotillo #3 sotillo
#2 Gracias a Dios, la virgen y todos los santos
0 K 10
josde #8 josde
#2 Seguro que fue culpa de Puente o Sánchez.
0 K 18
Barney_77 #1 Barney_77
Puede parecer una tonteria, pero podria haber termiando en un desastre.
0 K 19
placeres #4 placeres
.. Duda ¿Rodaje y despegue no tiene una iluminación muy distinta? pensaba que tenían códigos de colores que las permitían diferenciar desde el cielo no hablemos en taxi en tierra.
0 K 11
Barney_77 #5 Barney_77
#4 Es un error bastante extraño. Como bien dices, las iluminaciones son distintas y hay procedimientos específicos para cada parte del rodaje. Además, son dos pilotos que tendrían que haberse dado cuenta.
1 K 30
eli_baley #7 eli_baley
#5 desde luego no es habitual, pero sucede ocasionalmente. Precisamente en el canal de Youtube del short que enlazo en #6 he visto varios vídeos sobre casos como este. Y en el de MauricioPC me suena haber visto alguno también.
0 K 9
eli_baley #6 eli_baley
#4 Por añadir algo de información y contexto:
youtu.be/rGWg3WLH32c?si=HFIhAkBRHDtbHkSa
1 K 20
#9 proxima_centauri
Recuerda a este incidente en el que casi aterrizan en la taxiway ocupada por varios aviones:

www.youtube.com/watch?v=aGQlQFn0euI
0 K 6

