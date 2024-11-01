Grave incidente en Bruselas: un Airbus A320neo de SAS inicia por error su carrera de despegue por una calle de rodaje

En la noche de este jueves 5 de febrero, un Airbus A320neo de Scandinavian Airlines (SAS) protagonizó un incidente en el Aeropuerto de Bruselas, al iniciar por error su carrera de despegue en una calle de rodaje paralela, en lugar de la pista asignada. El vuelo involucrado fue el SK2590, con destino Copenhague. El evento ocurrió alrededor de las 22:03 hora local, cuando la aeronave ya había recibido autorización de despegue desde la pista 07R.