El grave error con el Polisario que pone en entredicho la gestión de Laya

Miembros de la carrera diplomática consideran que la actuación de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que dio lugar a la crisis diplomática con Marruecos, fue muy errónea. Por supuesto que consideran desproporcionada e inadmisible la respuesta de Marruecos utilizando la migración (...) pero eso no impide que no haya críticas a la gestión de la ministra. Tanto como que en el Ministerio de Exteriores varias fuentes no oficiales aseguran que es un motivo suficiente para poner en cuestión su continuidad.