edición general
5 meneos
25 clics
Los grandes rivales de GTA VI: James Bond, Lobezno o Resident Evil, protagonistas de los videojuegos más esperados de 2026

Los grandes rivales de GTA VI: James Bond, Lobezno o Resident Evil, protagonistas de los videojuegos más esperados de 2026

Tras un 2025 repleto de videojuegos geniales que antes de su lanzamiento quizá pasaban más por debajo del radar, 2026 trae de vuelta a los megatones. Los grandes triple A regresan a una batalla que, antes de que comience, parece ya decidida por Grand Theft Auto VI, el título mastodóntico de Rockstar previsto para finales de año. Pero GTA VI no está solo. 2026 es un año con otros grandes nombres sobre la mesa, sobre todo de franquicias de toda la vida. Los exclusivos de PlayStation vuelven a la palestra, Xbox continúa expandiéndose en otras

| etiquetas: videojuegos , rivales , gta vi. james bond , lobezno , resident evil
4 1 1 K 38 Videojuegos
3 comentarios
4 1 1 K 38 Videojuegos
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Listado de los grandes videojuegos que aparecerán en principio este año 2026, para las diferentes plataformas.
0 K 20
elGude #2 elGude
El GTA VI no sale este año. Guarden esto.

:-D
0 K 12
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
A ver, el GTA lo va a petar algo bestia por hype y pq molan mucho. Pero hay un % de jugadores enorme que prefiere otros juegos. Hay muchos compradors. Yo por ejemplo, si venen en físic real, compraré wolverine y gta6... Igual que ahora compagino mario kart, cpunk y db xD
0 K 8

menéame