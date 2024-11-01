edición general
Grandes momentos de la natación sincronizada en el mundo de los jueces

Llámalo extraña coincidencia o envidia de toga. La política española se maneja con un ojo puesto en los juzgados, que no dejan de ofrecer sorpresas. Pero es difícil superar lo ocurrido esta semana. Lunes: auto de apertura de juicio oral contra el novio de Ayuso. Martes: la Audiencia de Badajoz confirma el procesamiento del hermano de Sánchez. Miércoles: fin de fiesta con el juez más imaginativo. Peinado comunica a la mujer de Sánchez que pretende enviarla a un juicio que será con jurado. Habrá sido cosa del azar que gobierna nuestras vidas.

karakol #2 karakol
“Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que han sido soñadas en tu filosofía”.

Vosotros, simples mortales, no podéis comprender los prodigiosos designios que son trazados con mano maestra por nuestro Divino Hacedor.
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
El Dúo Sacapuntas de la justicia española estaban pendientes justo de que emplumasen al Quironeso consorte para activar su ataque Pokémon.
#1 Alcalino *
Es un chantaje

"Haced la vista gorda con lo del novio de Ayuso, y dejaremos en paz a tu mujer y tu hermano, sino, les haremos pasar un infierno"
#4 laruladelnorte
Qué hace ahi esa zarigüella,con la de enfermedades que transmite... ¬¬
Kmisetas #3 Kmisetas
Menudo panfleto eldiario. es
XtrMnIO #6 XtrMnIO
#3 Perdón, te he dado positivo por error, te lo compenso con un negativo en otro mensaje.
