Grandes momentos de la natación sincronizada en el mundo de los jueces

Llámalo extraña coincidencia o envidia de toga. La política española se maneja con un ojo puesto en los juzgados, que no dejan de ofrecer sorpresas. Pero es difícil superar lo ocurrido esta semana. Lunes: auto de apertura de juicio oral contra el novio de Ayuso. Martes: la Audiencia de Badajoz confirma el procesamiento del hermano de Sánchez. Miércoles: fin de fiesta con el juez más imaginativo. Peinado comunica a la mujer de Sánchez que pretende enviarla a un juicio que será con jurado. Habrá sido cosa del azar que gobierna nuestras vidas.
| etiquetas: juez peinado , justicia , lawfare , begoña gómez
Vosotros, simples mortales, no podéis comprender los prodigiosos designios que son trazados con mano maestra por nuestro Divino Hacedor.
"Haced la vista gorda con lo del novio de Ayuso, y dejaremos en paz a tu mujer y tu hermano, sino, les haremos pasar un infierno"