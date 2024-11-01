Grandes momentos de la natación sincronizada en el mundo de los jueces

Llámalo extraña coincidencia o envidia de toga. La política española se maneja con un ojo puesto en los juzgados, que no dejan de ofrecer sorpresas. Pero es difícil superar lo ocurrido esta semana. Lunes: auto de apertura de juicio oral contra el novio de Ayuso. Martes: la Audiencia de Badajoz confirma el procesamiento del hermano de Sánchez. Miércoles: fin de fiesta con el juez más imaginativo. Peinado comunica a la mujer de Sánchez que pretende enviarla a un juicio que será con jurado. Habrá sido cosa del azar que gobierna nuestras vidas.