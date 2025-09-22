edición general
Grandes empresas no revelan su nombre a los candidatos hasta que firman el contrato

Los procesos de selección a ciegas se ponen de moda entre grandes compañías, especialmente en la industria pesquera y para puestos intermedios | Los motivos: evitar rumores de despidos y protegerse de la competencia.

jonolulu
Importante empresa de alimentación = la frutería del barrio
MPR
#1 se te ha olvidado añadir "lider del sector"

Cualquier empresa mierder es "líder del sector".

También las hay que no te dicen el sueldo, hasta que vayas a trabajar y firmes el contrato (o hasta final de mes, vete a saber).

Sueldazo!! :-D
EISev
#1 es el Faro de Vigo, debe ser el sector pesquero más potente que en Madrid.

Yo esto lo he visto en mi sector, consultoras especializadas que te fichan sin decirte el cliente final, aunque ya cuando llevas años lo acabas sabiendo en la entrevista.

Que a veces la oficina de los 3-4 grupos más potentes están en 1 km de calle
