Grandes empresas no revelan su nombre a los candidatos hasta que firman el contrato

Los procesos de selección a ciegas se ponen de moda entre grandes compañías, especialmente en la industria pesquera y para puestos intermedios | Los motivos: evitar rumores de despidos y protegerse de la competencia.
| etiquetas: empresas , recursos humanos , seleccion , trabajdores
Cualquier empresa mierder es "líder del sector".
También las hay que no te dicen el sueldo, hasta que vayas a trabajar y firmes el contrato (o hasta final de mes, vete a saber).
Sueldazo!!
Yo esto lo he visto en mi sector, consultoras especializadas que te fichan sin decirte el cliente final, aunque ya cuando llevas años lo acabas sabiendo en la entrevista.
Que a veces la oficina de los 3-4 grupos más potentes están en 1 km de calle