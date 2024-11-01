Grandes comercializadoras de soja abandonan el pacto contra la deforestación en la Amazonía

La Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), que reúne a grandes comercializadoras como Cargill, Bunge y Amaggi, ha decidido abandonar el acuerdo por el que se comprometía a no adquirir soja cultivada en áreas desforestadas en la Amazonía. El anuncio se produjo cuatro días después de la entrada en vigor de una ley del gobierno regional de Mato Grosso (oeste de Brasil) que veta la concesión de incentivos fiscales a las empresas signatarias de la llamada Moratoria de la Soja.