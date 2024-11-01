·
27
meneos
45
clics
Granada. El ejército del aire utiliza un helicóptero para lanzar miles de pétalos de flores en ofrenda a la virgen de las Angustias
El Ejército ha subrayado el "orgullo" de poder sumarse de nuevo a esta cita tan especial para los granadinos, que combina fe, historia y un fuerte arraigo local....
religión
,
laicismo
,
granada
,
flores
,
ejército
,
helicóptero
22
5
0
191
cultura
cultura
#1
javierchiclana
*
Integristas religiosos utilizando recursos públicos para adorar a sus moñecos pasándose por el forro la aconfesionalidad del Estado... palante.
... cuidao que una hora de helicóptero cuesta un pastizal, esto debería de ser prevaricación del responsable de la escuela aérea.
13
K
138
#3
sotillo
#1
Esto nos da una idea de en manos de quien ponemos la seguridad del país, luego que te monten un golpe de estado nos pilla de sorpresa, que un oficial del ejército se permita robar el dinero de todos para gastarlo en homenajes a una religión debería hacer saltar todas las alarmas y poner a la justicia a hacer su trabajo
4
K
47
#2
Jaime131
Me da angustia pensar que se gastan el dinero de todos en esas cosas totalmente prescindibles.
3
K
52
#5
sotillo
#2
Para ellos no son prescindibles, es su forma de decir al resto, sobre todo a los zurdos infieles quien manda
3
K
52
#10
Gadfly
#5
madre mia
1
K
17
#6
candonga1
Aquí no veis malversación señores jueces?
1
K
37
#4
Felón_Task
Puto Falcón!
2
K
30
#7
MoñecoTeDrapo
Ataos los machos. En un par de semanas, la patrona de la Guardia Civil.
0
K
12
#11
alfre2
Por favor, qué ridículo. No hay nadie cuerdo por esos lares??
0
K
12
#13
Aergon
Son talibanes, sí. Pero son nuestros talibanes, así que tenemos que financiarlos. Si no, haber ganado la guerra y no haberse dejado genocidiar.
0
K
12
#14
ur_quan_master
Como está Teherán por los mañanas.
0
K
11
#16
La_patata_española
De lejos parece el helicóptero desovando para reproducirse. Si la preñó una paloma, ¿por qué no esperma de helicóptero macho? Me parece buen experimento.
0
K
10
#8
ezain123
El aumento en el presupuesto de Defensa es muy grande y en algo hay que gastarlo
0
K
9
#12
trasparente
Está pintado con unos colores muy raros para ser del Ejército del Aire.
0
K
7
#15
javierchiclana
#12
Son de una escuela aérea de ejército por eso no irán "camuflados"
1
K
30
#9
Gadfly
Que asco, coño
0
K
6
