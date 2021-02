El Gran Wyoming, 'trending topic' por cómo ha definido al PSOE

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, ha asegurado que él es una persona que cae “extremadamente mal a la extrema derecha”, pero ha subrayado que eso es algo de lo que se siente “tremendamente orgulloso”. En una entrevista en Palo y Astilla, el programa que Mamen Mendizábal presenta en La Sexta, ha admitido que no le gusta caer mal, pero que le gustaría que la gente “fuera razonable”. “Pero el fascismo no es razonable. No lo ha sido nunca. Yo me he criado en él y lo sé”, ha aseverado Wyoming ...