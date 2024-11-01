Gran Teatro Nacional obtiene Certificación de Buena Práctica en Gestión Pública 2025 por su modelo de accesibilidad cultural

El reconocimiento destaca el Modelo Integral de Accesibilidad Cultural del GTN, que garantiza el acceso pleno y la participación activa de personas con discapacidad en las artes escénicas y musicales. El Gran Teatro Nacional (GTN), del Ministerio de Cultura, obtuvo la Certificación de Buena Práctica en Gestión Pública 2025 en la categoría Promoción de la Cultura y la Identidad, gracias a su innovadora propuesta “Modelo Integral de Accesibilidad Cultural y Participación de Públicos con Discapacidad”. Este reconocimiento forma parte del proces