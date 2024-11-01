Gran Revuelta Tebana, la primera insurrección egipcia contra la dinastía ptolemaica, que llegó a proclamar dos faraones

Hay dos faraones que se sucedieron en el gobierno de la Tebaida (la mitad sur de Egipto) durante dos décadas, entre los años 206 a.C. y 186 a.C., en una época en la que el país del Nilo llevaba ya siglo y medio bajo dominio de los ptolomeos. Se llamaban Horunnefer y Anjunnefer -aunque una teoría dice que eran el mismo- y fueron nombrados por liderar una rebelión dura, persistente y catastrófica en múltiples facetas, que ha pasado a la Historia con el nombre de la Gran Revuelta Tebana.