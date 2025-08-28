La gran retirada de baterías externas: Un vistazo a las vulnerabilidades de la cadena de suministro china

La escena en la Puerta 23 del Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong en la mañana del 28 de junio de 2025 era la de un caos ordenado. Una joven turista estadounidense, llamémosla Sarah, fue apartada de la fila de seguridad, con una expresión de total desconcierto. El agente de seguridad, educado pero firme, señaló la batería externa en su mano, un dispositivo del que había dependido durante una semana para manejarse por la ciudad, que funciona con códigos QR.