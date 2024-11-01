edición general
“El gran reinicio”: Rusia inquieta con su nuevo orden y redefine la política global junto con EE.UU

En Alaska, Putin y Trump se encontraron para discutir el futuro de Ucrania, donde la guerra es vista como un simple daño colateral en un conflicto global más amplio.Rusia propone un nuevo diseño global bajo su liderazgo, uniendo civilizaciones en Eurasia, mientras desafía su integración con Occidente. Considera a América Latina, incluyendo a la Argentina, como clave en su política exterior, busca lazos económicos y alianzas militares.

| etiquetas: derecha , ultraderecha , nacismo , trump , putin , orban , vox
ElBeaver #1 ElBeaver
Rusia, con suerte, terminará siendo un estado vasallo de China, y en el peor de los casos perderá la mitad de su territorio, que pasará a ser, de facto, control chino. Putin está condenando al país a una miseria absoluta. Si la situación continúa como hasta ahora, no podrán ni siquiera extraer petróleo porque no será rentable. Además, no parece probable que haya un aumento significativo en el consumo mundial, ya que las economías están cada vez más enfocadas en depender menos de los…   » ver todo el comentario
luiggi #2 luiggi *
Claro esta que Rusia no tiene ya capacidad para algo asi. Quiza China en el futuro, pero su ideologia y fines son muy diferentes de los de Rusia.

Del texto me gusta que deja muy claro que la ultraderecha busca volver a los valores tradicionales y abandonar los avances progresistas en Europa. Putin, Trump, Orban y, en España VOX, tendrian en comun su ideologia de derecha extrema y conservadora. Y su intencion de imponerla como sea necesario. Por la fuerza si hace falta.

ElBeaver #3 ElBeaver
#2 La izquierda en muchos países, no solo en España, vive en una fantasía relacionada con lo que fue la URSS. Tras el colapso de esta, quedaron huérfanos ideológicamente y ahora se aferran desesperadamente a Putin como sustituto del régimen comunista, simplemente porque es el antagonista de Estados Unidos. Son tan irracionalmente obstinados que lo defenderán hasta el final. unos gilipollas redomados
