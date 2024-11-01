“El gran reinicio”: Rusia inquieta con su nuevo orden y redefine la política global junto con EE.UU

En Alaska, Putin y Trump se encontraron para discutir el futuro de Ucrania, donde la guerra es vista como un simple daño colateral en un conflicto global más amplio.Rusia propone un nuevo diseño global bajo su liderazgo, uniendo civilizaciones en Eurasia, mientras desafía su integración con Occidente. Considera a América Latina, incluyendo a la Argentina, como clave en su política exterior, busca lazos económicos y alianzas militares.
Del texto me gusta que deja muy claro que la ultraderecha busca volver a los valores tradicionales y abandonar los avances progresistas en Europa. Putin, Trump, Orban y, en España VOX, tendrian en comun su ideologia de derecha extrema y conservadora. Y su intencion de imponerla como sea necesario. Por la fuerza si hace falta.
