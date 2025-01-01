Un gran número de cineastas han puesto sus películas sobre Palestina a disposición en línea de forma gratuita [ENG]  

A todos los amigos. Ante los acontecimientos actuales en Palestina, un gran número de cineastas han puesto sus películas sobre Palestina a disposición en línea de forma gratuita. En este mensaje, compartimos enlaces a películas que pueden ver y compartir para difundir nuestro mensaje al mundo: Una colección de documentales publicada por Al Jazeera Documentary.Documental "Guardián de la Memoria".Documental "Asiento Vacío".Documental "Piloto de la Resistencia".Documental "Yenín".Documental "El Olivo"."Escenas de la Ocupación en Gaza" (1973)...