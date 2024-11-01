edición general
4 meneos
38 clics
La Gran Mentira de la traducción en videojuegos (BaityBait)

La Gran Mentira de la traducción en videojuegos (BaityBait)  

Hoy vamos a hablar de localización y traducción, pero para ello, antes quiero hablar de una de las mentiras más grandes que se ha tragado la industria del videojuego durante décadas. Una mentira tan gorda, tan repetida y tan asumida como verdad que hasta los propios jugadores se la creyeron y la defendieron. Los JRPGs no venden en Occidente. Cinco palabritas que justificaron años de dejar sagas enteras pudriéndose en Japón mientras la gente esperaba traducciones que nunca llegaría

| etiquetas: baitybait , juegos , traduccion , jrpg , idiomas
4 0 0 K 52 ocio
8 comentarios
4 0 0 K 52 ocio
#3 Febrero_2026 *
Nunca pago ni pagaré por un juego que no esté en español.

Si ellos no lo localizan e tu idioma es que les da igual que pagues por él
0 K 11
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#4 pero los juegos que por ejemplo están traducidos (bien) al inglés o al latino si debería poder traducirlos bien al catalán no?
0 K 11
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
On la IA deberíamos poder tener juegos en cualquier idioma.
0 K 11
#4 Eukherio
#2 La IA traduciendo desde el japonés patina muchísimo. Alguna vez hice pruebas con manga y no juntaba dos viñetas con sentido. Si les costase dos duros lo traducirían todo.
0 K 8
Gry #5 Gry
#2 No lo he probado pero en Retroarch hay una opción para traducir juegos con IA: docs.libretro.com/guides/ai-service/#
1 K 29
ronko #1 ronko
allėvoy :-D  media
0 K 7
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#1 all your base are belong to us
0 K 10
#7 Regreso
#1 Su fiesta le espera
0 K 10

menéame