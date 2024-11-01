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La gran locura de Florentino Pérez: una rueda de prensa convertida en ajuste de cuentas

El presidente del Real Madrid anunció elecciones, negó rumores sobre su salud y convirtió la comparecencia en un ataque frontal contra periodistas, árbitros, rivales y cualquiera que cuestione su relato. Cargó contra el Barcelona, contra el arbitraje y contra la UEFA. También hubo un episodio con tintes machistas cuando, al dar paso a una periodista, Florentino dijo: “Esa niña, que pregunte, que sois todos muy feos”. Buscó noticias, señaló nombres. Durante más de una hora enseñó cómo razona el poder cuando confunde crítica con traición.

| etiquetas: gran , locura , florentino pérez , rueda de prensa , ajuste de cuentas
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10 comentarios
6 2 0 K 93 actualidad
mmpulido #8 mmpulido
Bueno, le ha faltado mucha autocrítica pero algo de razón tiene, solo hay que leer algunos artículos para ver la animadversión del periodista y lo de Negreira clama al cielo.
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#1 tropezon
O ha sido una cagada o una maniobra de distracción.

Ahora nadie se acuerda de las ventas y compras de jugadores que van a tener que hacer para renovar la plantilla, ganando un tiempo para e
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#1 cargar como hizo contra todos creo que no es una táctica bien meditada.

Lo de faltar como hizo a la periodista es ya de nota
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#10 tropezon
#7 LAS periodistas, que se lo dijo a 2, en dos momentos diferentes
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JaneDoe1984 #5 JaneDoe1984
Existen personas y entidades que el pueblo cree respetar porque desconoce cómo son realmente. No conozcas a tus ídolos.
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#3 Usuario22
A ver si a éste le llega su momento y tiran de la manta para ver la cantidad ingente de corrupción con la que ha disfrutado toda su vida. Ya caerás ya.
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#4 Garminger2.0
#3 Bah, este cuando caiga ya tiene un pie en la tumba. Este es como Esperanza Aguirre. Si es que hay gente que sabe esquivar las balas mejor que Neo...
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pitercio #6 pitercio *
Winter is coming. Y el guelo se echa la pelliza. Como su empresa de niñatos pendencieros palme otra vez, no le va a quedar nadie a quien echar la culpa.
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Rogue #9 Rogue
La versión del Trump deportivo
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menéame