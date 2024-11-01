La gran locura de Florentino Pérez: una rueda de prensa convertida en ajuste de cuentas

El presidente del Real Madrid anunció elecciones, negó rumores sobre su salud y convirtió la comparecencia en un ataque frontal contra periodistas, árbitros, rivales y cualquiera que cuestione su relato. Cargó contra el Barcelona, contra el arbitraje y contra la UEFA. También hubo un episodio con tintes machistas cuando, al dar paso a una periodista, Florentino dijo: “Esa niña, que pregunte, que sois todos muy feos”. Buscó noticias, señaló nombres. Durante más de una hora enseñó cómo razona el poder cuando confunde crítica con traición.