edición general
7 meneos
72 clics
La gran limpieza de la piscina de La Laboral estará lista antes de fin de año

La gran limpieza de la piscina de La Laboral estará lista antes de fin de año

Emulsa eliminará el verdín y las pintadas del recinto, un paso clave para iniciar el vaciado del vaso y el análisis técnico que aclare cómo recuperar la instalación.

| etiquetas: piscina , universidad laboral , gijón
6 1 0 K 84 actualidad
2 comentarios
6 1 0 K 84 actualidad
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Noticia intrascendente, excepto para todos los que estudiamos ahí y soñamos con este momento alguna vez en la vida :hug:
2 K 44
#2 yarkyark *
#1 Somos mas de los que crees. Y esa piscina es una pasada. Es la piscina mas bonita que conozco.  media
1 K 32

menéame