·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6564
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
4085
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
4764
clics
Las palabras de Pablo Motos sobre el despido de Jimmy Kimmel desatan el cachondeo: "Quiere ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro"
3635
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
6419
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
más votadas
781
Una huelga general en Italia en solidaridad con Gaza bloquea puertos, transportes y colegios
281
Sánchez en la conferencia sobre Palestina en la ONU: “Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido”
748
La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal
404
Delitos de fraude, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal: la lista que acorrala a la pareja de Ayuso
291
A Trump le falla la estrategia: su subida de aranceles a la UE hace que el 26% de los europeos rechace los productos de EEUU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
14
clics
El gran impacto ambiental de una pequeña pajilla
Al rechazar una pajilla puedes ayudar a prevenir la contaminación. También puedes pedirle a tus restaurantes locales que ofrezcan pajillas sólo si se les solicita.
|
etiquetas
:
impacto
,
ambiente
,
pajillas
3
1
0
K
38
cultura
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
38
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mente_en_desarrollo
Es lo que se llama "restaurante con final feliz".
1
K
21
#2
skaworld
#1
Pajilla despues de la comida? Quiza es abusar pero.... Que cojones... Bravo
0
K
12
#3
skaworld
*
#2
eh
@Tensk
como voy? Hoy me veo fuerte
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente