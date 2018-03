El gran hospital de homeopatía de Londres dice adiós a pseudoterapias

El Royal London Hospital for Integrated Medicine, conocido anteriormente como Royal London Homeopathic Hospital de Londres (Reino Unido), dejará de ofrecer remedios homeopáticos financiados por la sanidad pública a partir de abril. La institución es considerada como el principal hospital de la homeopatía de la capital británica, pero en unas semanas ya no podrá gastar dinero público en estos productos no avalados por la evidencia científica, según informa BBC.