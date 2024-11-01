La gran historia de las novelas de a duro. P. DANGER (DOMINGO SANTOS)

Domingo Santos había fallecido el 2 de noviembre de 2018, dejando a la ciencia-ficción española huérfana de una de sus principales figuras no sólo por su faceta de excelente escritor, sino también por la no menos relevante —probablemente más— de editor y divulgador, algo por lo que los aficionados nunca le llegaremos estar suficientemente agradecidos
Aquï relacionado, vídeo sobre uno de sus logros, la revista de Ciencia ficción "Nueva Dimensión":
youtu.be/XEmos2s3pEM?si=Txw7-86i0hYvzTuY
Curiosamente entre los viejos roleros le cogimos algo de tirria porque fue el responsable de la traducción de la 1a edición de AD&D en castellano, la de Zinco; donde por desconocimiento del mundillo tradujo "ranger" por "guardabosques" y cosas por el estilo.