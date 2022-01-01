edición general
Gran Bretaña "lista para poner tropas sobre el terreno" en Ucrania, dice el Secretario de Defensa del Reino Unido [ENG]

El Secretario de Defensa del Reino Unido ha dicho que Gran Bretaña está dispuesta a “poner tropas sobre el terreno” para ayudar a hacer cumplir un alto el fuego en Ucrania, en caso de que se acuerde uno. "Podría ser el primer paso". “El papel del Reino Unido es apoyar a Ucrania en el campo de batalla y en las negociaciones, y prepararse como lo hemos estado haciendo, liderando a otras 30 naciones con planificación militar para un alto el fuego y una paz segura a través de lo que llamamos la coalición de los dispuestos"

9 comentarios
sotillo #1 sotillo
“La coalición de los dispuestos “ Si es que te tienes que reír, espero que no estemos con esta chusma de liantes que lo único que hace es joder a Europa todo lo que puede, además Europa ¿Con qué argumentos va a imponer nada a Putin con lo que está haciendo con el genocidio sionista ?
#5 unocualquierax *
#1
John Healey, se llama el tipo.
Parece que está claro que ÉL está "dispuesto". Pues nada, que vaya ÉL primero al frente, a primera línea, ÉL delante con su mujer, sus hijos, sus hermanos ..., detrás vamos los demás.
En serio, si los que nos quieren enviar a la guerra, a morir nosotros y nuestros hijos, fueran ellos delante, no habría guerras, ni conflictos siquiera.
Kasterot #9 Kasterot
#1 estos harian como en la peli "Los violentos de Kelly" ir a "proteger"donde los ukris tengan algo de valor.
Y luego se lo llevarán para su islita.
pitercio #2 pitercio
Estos no quieren ningún alto el fuego.
Asimismov #7 Asimismov
#2 desde marzo del 2022.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Desde la guerra ilegal en Irak no mandan a sus jóvenes a ninguna guerra y les pica la camiseta.

Luego les preguntas qué tal eso de defender a periodistas, civiles, ONG y cascos azules en Gaza, Líbano y Cisjordania y nada
Pacman #6 Pacman
Muy dispuestos, hasta que empiezan a llegar las bolsas negras en avión

La putada es que en las bolsas negras van cuatro pringados, no los políticos
luiggi #8 luiggi
No conozco a ese hombre. Lo que si sé es que si se alcanza el alto el fuego harán falta tropas disuasorias de la comunidad internacional para asegurar que se mantiene. Y es de agradecer quienes colaboren, sea España o los hijos de la gran Bretaña.

Qué otras garantía de seguridad se le puede dar a Ucrania? Putin no es de fiar y la inclusión a la OTAN no creo que vaya a ser aceptado. Otra opción sería el desarrollo de armas nucleares. Pero lleva tiempo.
aupaatu #3 aupaatu
Se apuntan a todas las guerras ,es el carácter colonial de la corona Británica.
