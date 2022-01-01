Gran Bretaña "lista para poner tropas sobre el terreno" en Ucrania, dice el Secretario de Defensa del Reino Unido [ENG]

El Secretario de Defensa del Reino Unido ha dicho que Gran Bretaña está dispuesta a “poner tropas sobre el terreno” para ayudar a hacer cumplir un alto el fuego en Ucrania, en caso de que se acuerde uno. "Podría ser el primer paso". “El papel del Reino Unido es apoyar a Ucrania en el campo de batalla y en las negociaciones, y prepararse como lo hemos estado haciendo, liderando a otras 30 naciones con planificación militar para un alto el fuego y una paz segura a través de lo que llamamos la coalición de los dispuestos"
John Healey, se llama el tipo.
Parece que está claro que ÉL está "dispuesto". Pues nada, que vaya ÉL primero al frente, a primera línea, ÉL delante con su mujer, sus hijos, sus hermanos ..., detrás vamos los demás.
En serio, si los que nos quieren enviar a la guerra, a morir nosotros y nuestros hijos, fueran ellos delante, no habría guerras, ni conflictos siquiera.
Y luego se lo llevarán para su islita.
Luego les preguntas qué tal eso de defender a periodistas, civiles, ONG y cascos azules en Gaza, Líbano y Cisjordania y nada
La putada es que en las bolsas negras van cuatro pringados, no los políticos
Qué otras garantía de seguridad se le puede dar a Ucrania? Putin no es de fiar y la inclusión a la OTAN no creo que vaya a ser aceptado. Otra opción sería el desarrollo de armas nucleares. Pero lleva tiempo.