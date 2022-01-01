Gran Bretaña "lista para poner tropas sobre el terreno" en Ucrania, dice el Secretario de Defensa del Reino Unido [ENG]

El Secretario de Defensa del Reino Unido ha dicho que Gran Bretaña está dispuesta a “poner tropas sobre el terreno” para ayudar a hacer cumplir un alto el fuego en Ucrania, en caso de que se acuerde uno. "Podría ser el primer paso". “El papel del Reino Unido es apoyar a Ucrania en el campo de batalla y en las negociaciones, y prepararse como lo hemos estado haciendo, liderando a otras 30 naciones con planificación militar para un alto el fuego y una paz segura a través de lo que llamamos la coalición de los dispuestos"