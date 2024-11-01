El Gran Banquete: encuentran en Jaén los restos de un festín comunal excepcional y único en la cultura argárica de la Edad del Bronce

Un excepcional depósito de huesos de animales, con una inusual predominancia de caballo, descubierto en el yacimiento de Peñalosa, sugiere la celebración de un evento comunal excepcional hace 3.800 años, ofreciendo la primera evidencia sólida de festines no funerarios en esta sociedad...Lo que los expertos llaman comensalidad, servían para celebrar eventos especiales –bodas, nacimientos, alianzas– y eran herramientas para reforzar la cohesión del grupo y para marcar y legitimar las diferencias sociales y el poder de unos sobre otros.