Grafitis contra el turismo: la otra cara de las Fiestas de Gràcia

La gran pregunta es si Barcelona puede reconciliar lo festivo con lo vecinal, lo turístico con lo local. En Gràcia, los grafitis son síntomas de una fractura, pero también una invitación a pensar en modelos alternativos de convivencia urbana. Algunos vecinos proponen limitar el acceso a ciertas calles durante las fiestas, otros apuestan por recuperar espacios de participación ciudadana que devuelvan la voz al barrio.