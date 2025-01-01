edición general
Grafitis contra el turismo: la otra cara de las Fiestas de Gràcia

La gran pregunta es si Barcelona puede reconciliar lo festivo con lo vecinal, lo turístico con lo local. En Gràcia, los grafitis son síntomas de una fractura, pero también una invitación a pensar en modelos alternativos de convivencia urbana. Algunos vecinos proponen limitar el acceso a ciertas calles durante las fiestas, otros apuestan por recuperar espacios de participación ciudadana que devuelvan la voz al barrio.

GeneWilder #1 GeneWilder *
Lo festivo con lo vecinal ya se está degradando en pueblos y barrios y no es solo por los turistas.
Malinowski #2 Malinowski
#1 Si, lamentablemente hce tiempo
alcama #3 alcama
Otra medida que propone la CUP es acosar a las heladerías regentadas por argentinos que no hablen catalán.
Hay que recuperar las heladerías para el pueblo
