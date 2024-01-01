El gráfico que muestra cómo Rusia ha doblado sus ataques aéreos en Ucrania desde que Trump regresó al poder

Rusia ha lanzado más del doble de drones y misiles contra Ucrania desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero, según un análisis de BBC Verify, pese a los llamamientos del presidente estadounidense a un alto el fuego. Los ataques ya venían en aumento durante el mandato del expresidente Joe Biden en 2024, pero se incrementaron bruscamente tras la victoria electoral de Trump en noviembre. Desde su regreso al poder en enero, los ataques aéreos de Moscú han alcanzado los niveles más altos desde el inicio de la guerra.