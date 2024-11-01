edición general
¡Gracias presidenta Violeta Barrios!

Gobernó sin jamás insultar a nadie, ofreciéndole su mano a todos por igual y sembrando de amor un país desamorado y polarizado.

